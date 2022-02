Roma, l’attacco di Mourinho alla squadra: «Se non avete le palle andate in Serie C» (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!». Sarebbero state queste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parole pronunciate da José Mourinho, allenatore della Roma, ai giocatori giallorossi nello spogliatoio di San Siro dopo la sconfitta con i nerazzurri in Coppa Italia. Poi Mourinho L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!». Sarebbero state queste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parole pronunciate da José, allenatore della, ai giocatori giallorossi nello spogliatoio di San Siro dopo la sconfitta con i nerazzurri in Coppa Italia. PoiL'articolo

