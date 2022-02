(Di giovedì 10 febbraio 2022)– La Commissione Giudicatrice del concorso di progettazione per il completamento del nuovo presidio ospedaliero “II” di, in data 9 febbraio, ha ultimato i lavori per la valutazione delleprogettuali pervenute in primo grado. Sono statelecinqueche avranno accesso al secondo grado del concorso. L’operato dell’Assessorato Regionale della Salute è stato fondamentale per l’avvio dell’intervento ai fini dell’inserimento dello stesso nell’ambito della programmazione degli investimenti. La collaborazione con i vari Enti e Organismi – comune di, Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere -, ha ...

zazoomblog : Ragusa scelte le 5 migliori proposte per completare il Giovanni Paolo II - #Ragusa #scelte #migliori #proposte - SoloLecceIT : ECCO IL LECCE PER NOI: le scelte, i ballottaggi, il 'borsino' dei giallorossi. SUBITO RAGUSA? -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa scelte

Quotidiano di Ragusa

che contribuiscono ad aggravare il carico di lavoro affidato alle scuole e, in particolare, ... Palermo con 849 casi, Catania 822, Messina 660, Siracusa 306, Trapani 349,265, ...... ma anche perché la strategia delle sostituzioni questa volta non ha premiato ledi Baroni. ... Dal 60', voto 5 : impalpabile, è chiaro che ha bisogno del suo tempo per capire come e quando ...Ragusa – La vigilia del Giorno del ricordo, che il 10 febbraio ricorda gli eccidi perpetrati dalle forze titoiste contro le popolazioni dell’Istria e della Dalmazia, a Ragusa ha visto, già nella prima ...Annunciata con ottimistica enfasi dall’amministrazione comunale di Ragusa la conclusione della procedura per ... per consentire anche al comparto economico cittadino di scommettere su scelte ...