Prime anticipazioni su Ted Lasso 3 | un salto temporale e la rivalità col team di Nate

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il debutto di Ted3 è ancora lontano, ma per ingannare l’attesa, l’attore e co-creatore Brendan Hunt ha fornito lesul nuovo ciclo di episodi. Nel finale della seconda stagione,si è scagliato, a sorpresa contro Ted, e poi si è dimesso da assistente allenatore dell’AFC Richmond per accettare un lavoro come capo allenatore del West Ham United, squadra appena acquisita di Rupert. Questo darà vita a un’accesatra i duecalcistici. Brendan Hunt, interprete di Coach Beard, ha così anticipato Ted3: Non ci piace fare la stessa cosa due volte. Nella prima stagione ci siamo uniti alla Premier League a gennaio. Nella seconda stagione 2 siamo entrati a fine settembre. Non ci siamo mai andati dall’inizio di una stagione, ...