Piccolo corpo | recensione | fino al primo respiro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladi, opera prima di Laura Samani che è stata presentata a Cannes 2021 all'interno della Semaine de la Critique. Con ladi, esordio nel lungometraggio di Laura Samani che si è costruito un lodevole percorso festivaliero (tra cui un meritato premio FIPRESCI, assegnato dalla critica internazionale, a Lubiana, in Slovenia, uno dei tre paesi che hanno partecipato alla produzione) prima di approdare nelle sale, si ritorna ancora alle atmosfere dell'edizione 2021 del Festival di Cannes, kermesse che ha cercato di reinventarsi più in grande, almeno per quanto riguarda la Selezione Ufficiale, dopo aver saltato l'annata 2020. Più fedeli allo spirito di sempre sono state le sezioni parallele, tra cui la Semaine de la Critique, vetrina di …