Pechino 2022 | sci alpino | per Goggia due giri di allenamento in superg e poi rientro al villaggio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia, che non prenderà parte domani aligante femminile di venerdì 11 febbraio, ha svolto questa mattina, 10 febbraio, duediinigante, decidendo poi di rientrare alolimpico. La sciatrice bergamasca, ha riferito la Federazione, “continuerà a monitorare la propria situazione fisica insieme allo staff della Commissione Medica FISI”., la miglior sciatrice di velocità del mondo in questa stagione, è alle prese con il grave infortunio di Cortina del 23 gennaio. La fuoriclasse, 29 anni, campionessa olimpica in carica di discesa libera, ha vinto sei gare durante la stagione, di cui 4 libere e due. SportFace.