Olimpiadi | Innerhofer decimo in combinata Impossibile la medaglia

Advertising

infoitsport : Olimpiadi invernali - a Kilde la discesa della combinata maschile, Pinturault si complica la vita. Male Innerhofer - andreastoolbox : Olimpiadi invernali 2022, combinata maschile: oro per Strolz, 10° Innerhofer | Sky Sport - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, combinata maschile: oro per Strolz, 10° Innerhofer: Johannes Strolz eguaglia il papà e vince l… - Maiosopraosotto : #aggiornamento #combinataalpina maschile. Il podio: ?????? ?????? ?????? Azzurri: Innerhofer 10°. Non è il suo anno.… - Gazzetta_it : La combinata d'oro di Strolz: battuto Kilde. Innerhofer decimo #Beijing2022 #olympics -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Innerhofer

"Mi ero fatto male ma sono riuscito a tornare" Impossibile fare di più L'analisi dinel ...ho la possibilità di far la combinata perché non farla? Tra uscire e arrivare decimo alle...Niente da fare per, sprofondato in slalom dopo il sesto posto al mattino: per lui decima piazza a 4"07. Da sottolineare il sesto dell'israeliamo Barnabas Szollos. Goggia rinuncia al Super ...Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: è arrivato il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross . Il 32enne ...L'altoatesino chiude l'Olimpiade senza medaglie, anche la combinata non gli sorride ma era impossibile sperare ...