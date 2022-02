M5s | Zanda Pd | ' Conte rispetti le sentenze e impedisca effetti rischiosi sul governo'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) -"è un giurista e dovrebbe sapere bene che anche i partiti debbono avere regole chiare e rispettare le decisioni dei giudici". Lo dice Luigi, del Pd, al Corriere della sera a proposito delle vicende del M5s. "Sta aimpedire che un incidente giudiziario così serio producapolitici. I 5Stelle hanno la maggioranza relativa in Parlamento e i loro fatti interni si riflettono inevitabilmente sulla stabilità del. Dobbiamo augurarci che risolvano velocemente i loro problemi", spiega il senatore del Pd. "Penso che i 5Stelle non possano fare a meno di Di Maio. Sarebbe surreale sacrificarlo", dice tra l'altro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5s Zanda

Corriere della Sera

..."Noi con Conte", "siete finiti" Il tribunale sul, Crimi non ci sta: motivi assurdi Conte chiede ... Senatorenon ritiene che la decisione del Tribunale di Napoli possa alimentare le già forti ...Si tratta di un pacchetto di riforme studiato da, Pd, Leu e Iv per 'controbilanciare' gli ... Tra gli ultimi testi presentati - ma il cui iter non è ancora iniziato - quello a firma Pd (, ...Lo dice Luigi Zanda, del Pd, al Corriere della sera a proposito delle vicende del M5s. "Sta a Conte impedire che un incidente giudiziario così serio produca effetti politici rischiosi. I 5Stelle hanno ...Senatore Luigi Zanda, che cosa pensa della sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti del Movimento 5 Stelle? Un leader politico è stato sospeso dai giudici… non è cosa che accade tutti i giorni. ...