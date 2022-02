L' emoji risata torna di moda dopo un periodo in cui era considerata imbarazzante dai ragazzi

Advertising

_thegod_father : l’emoji della risata rende tutto più delirante -

... basterà premere sul fumetto dello stesso e attendere la comparsa di un pop - up con le seidisponibili, ovvero: pollice in sù, cuore rosso,, faccina sorpresa, faccina che piange e mani ......sufficiente premere a lungo sul fumetto (il "contenitore" del messaggio stesso) e attendere la comparsa di un pop - up con le variedisponibili (sei per ora: pollice in su, cuore rosso,, ...Un'immagine accompagnata dalle emoji della risata ricondivisa anche dal centravanti biancoceleste. Ci perdoneranno Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, ma la nostra coppia ci emoziona molto di più.Come già rivelato in precedenza, le reazioni disponibili saranno sei: Mi piace, Amore, Risata, Sorpresa, Triste, Grazie. Agli utenti basterà quindi premere a lungo un messaggio per reagire con l’emoji ...