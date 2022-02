L’annuncio ufficiale dell’Aifa: “Niente quarta dose ma..” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Notizia certificata e riportata dall'Ansa. Il quarto vaccino, "non sarà una 4/a dose ma un richiamo, speriamo annuale" e "dovremo fraternizzare anche quello". Così Magrini, direttore generale dell'Aifa, ad Elisir, su Rai Tre. "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta". La comunità scientifica, "ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque". "Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E' un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Notizia certificata e riportata dall'Ansa. Il quarto vaccino, "non sarà una 4/ama un richiamo, speriamo annuale" e "dovremo fraternizzare anche quello". Così Magrini, direttore generale dell'Aifa, ad Elisir, su Rai Tre. "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta". La comunità scientifica, "ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque". "Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E' un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri ...

