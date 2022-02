Gli Usa davanti alla Cina nella corsa tech. Ma il report sparisce (Di giovedì 10 febbraio 2022) A fine gennaio, con l’avviCinarsi del capodanno cinese e dell’inizio delle Olimpiadi, è apparso un rapporto pubblicato dall’Istituto di studi strategici e internazionali (Iiss) dell’Università di Pechino, uno dei think tank cinesi più prestigiosi. Il documento, intitolato Concorrenza strategica Usa-Cina nella tecnologia, analizzava l’andamento della corsa allo sviluppo tecnologico tra Cina e Stati Uniti. È stato disponibile per circa 48 ore e ha fatto il giro dei social cinesi. Poi è sparito. Guardando al contenuto del documento (qui una copia archiviata) ci si può fare un’idea del perché sia stato bruscamente rimosso dalla rete cinese. Si trattava di un’analisi sui progressi tecnologici in tre aree chiave, cioè aerospazio, intelligenza artificiale (IA) e tecnologie dell’informazione, ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) A fine gennaio, con l’avvirsi del capodanno cinese e dell’inizio delle Olimpiadi, è apparso un rapporto pubblicato dall’Istituto di studi strategici e internazionali (Iiss) dell’Università di Pechino, uno dei think tank cinesi più prestigiosi. Il documento, intitolato Concorrenza strategica Usa-tecnologia, analizzava l’andamento dellaallo sviluppo tecnologico trae Stati Uniti. È stato disponibile per circa 48 ore e ha fatto il giro dei social cinesi. Poi è sparito. Guardando al contenuto del documento (qui una copia archiviata) ci si può fare un’idea del perché sia stato bruscamente rimosso drete cinese. Si trattava di un’analisi sui progressi tecnologici in tre aree chiave, cioè aerospazio, intelligenza artificiale (IA) e tecnologie dell’informazione, ...

