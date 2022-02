Gli insulti al TG2 per l’annuncio del suo approfondimento sulle foibe (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un mistero che, da qualche anno a questa parte, il Tg2 dedichi una puntata speciale dei suoi approfondimenti al tema delle foibe, nella Giornata del Ricordo. l’annuncio dello speciale di questa sera sui social network, tuttavia, si è trasformato in un gigantesco attrattore di offese e di insulti che, certamente, non fanno bene a un lucido recupero della memoria storica. Un tweet del Tg2 è stato l’occasione per gli haters di pubblicare volgarità e insulti che non fanno altro che acuire ancor di più le differenti visioni sulla Giornata del Ricordo. LEGGI ANCHE > Eccidi delle foibe: oggi è la giornata del ricordo insulti Tg2 sulle foibe, l’attacco al tweet della testata Rai «Un gesto volgare – ha detto il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano – ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un mistero che, da qualche anno a questa parte, il Tg2 dedichi una puntata speciale dei suoi approfondimenti al tema delle, nella Giornata del Ricordo.dello speciale di questa sera sui social network, tuttavia, si è trasformato in un gigantesco attrattore di offese e diche, certamente, non fanno bene a un lucido recupero della memoria storica. Un tweet del Tg2 è stato l’occasione per gli haters di pubblicare volgarità eche non fanno altro che acuire ancor di più le differenti visioni sulla Giornata del Ricordo. LEGGI ANCHE > Eccidi delle: oggi è la giornata del ricordoTg2, l’attacco al tweet della testata Rai «Un gesto volgare – ha detto il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano – ...

Advertising

ilfoglio_it : Nel giorno in cui si ricordano le vittime delle foibe, Tomaso Montanari organizza un convegno insultante fin dal ti… - PietroMazzara : ?? GIUDICE SPORTIVO ?? ?? una giornata e 5000 euro di multa a Theo #Hernandez ???? due giornate di squalifica per… - gaiatortora : @scannavo Commento anche io. Dopodiché per gli insulti forse dovresti leggere il tuo giornale. Ne ha per tutti ogni santo giorno. - Walls_falling28 : RT @nonplvssed: qui per dire che non capirò mai tutti gli insulti che riceve ultimo, lui entra sui social ogni mille anni e solo per postar… - ale_dillo : @smbigg Dove li vedi gli insulti, il denigrare? In che film? Che il matrimonio non sia tale se ne parlò mesi fa e l… -