Giunta | ok a linee programmatiche Città della Scienza in via Guido Reni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Lacapitolina ha approvato, nella seduta di oggi, lee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione” nell’area dell’ex caserma di via, nel quartiere Flaminio. Nel provvedimento viene ribadito l’impegno dell’Amministrazione Capitolina per la realizzazione del nuovo polo scientifico, all’interno del più ampio progetto per la riqualificazione e il rilancio dell’area, e viene istituito un Comitato Tecnico-Scientifico che sarà nominato con un provvedimento del Sindaco. Il Comitato sarà presieduto dal Premio Nobel Giorgio Parisi e definirà le caratteristiche del progetto culturale e scientifico. “Con questa delibera rilanciamo l’importante progetto ...