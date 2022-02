GF Vip | Basciano si confida con Manila | “Io e Sophie vogliamo una figlia”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Chi pensava che la storia tra AlessandroCodegoni fosse un semplice flirt senza importanza, si dovrà ricredere molto.ndosi con l’amicaNazzaro, l’ex tentatore di Temptation Island ha confessato che lui esotto le coperte hanno immaginato di avere una– “una piccola” ha detto l’imprenditore – e ipotizzato persino i nomi da darle. Insomma,e l’ex tronista di Uomini e Donne credono davvero nel loro amore, a differenza di molti dei loro coinquilini, che non ne possono più delle continue liti e degli epiteti molto pesanti che Alessandro riserva alla ragazza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Aldo Montano distrugge il GF Vip: “Alex Belli? Tutto scritto, io me ne andrei” Lo ...

Problemi che purtroppo sono stati minimizzati da Alessandroal GF6 , il quale è quindi finito al centro delle polemiche. Difatti quest'ultimo non è stato attaccato solo da diversi ...GF, Alessandroammette su Sophie Codegoni: 'Provo cose importanti per lei' Alessandroe Sophie Codegoni , nonostante le difficoltà a cui spesso vanno incontro, al GFsono ormai ...Una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha deciso di mostrare un lato ... che ha notato un po' troppi sguardi da parte di Alessandro Basciano. In seguito, si è parlato anche di ...L'ex gieffina Rosalinda contro Alessandro per le frasi dette nella Casa del Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano è finito al centro delle polemiche per le dure affermazioni fatte nella Casa del ...