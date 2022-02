Gf Vip: Alessandro Basciano Nella Bufera! Interviene Rosalinda Cannavò! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovo scivolone e nuova bufera al Gf Vip. Questa volta a finire nel mirino del pubblico è Alessandro Basciano. Il gieffino infatti, in queste ultime ore, ha minimizzato il problema dei disturbi alimentari e lo ha fatto con frasi decisamente fuori luogo. Questo ha urtato la sensibilità di molti telespettatori, tra cui Rosalinda Cannavò, che non ha perso tempo per scagliarsi contro Basciano. Ma ecco tutto quello che é successo in queste ultime ore dentro e fuori la Casa di Cinecittà! Alessandro Basciano e le sue frasi sui disturbi alimentari: scatta la polemica Alessandro Basciano è finito di nuovo Nella bufera in queste ultime ore. Dopo essere stato ripreso da Alfonso Signorini nell’ultima diretta del Gf Vip, per i modi in cui si ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovo scivolone e nuova bufera al Gf Vip. Questa volta a finire nel mirino del pubblico è. Il gieffino infatti, in queste ultime ore, ha minimizzato il problema dei disturbi alimentari e lo ha fatto con frasi decisamente fuori luogo. Questo ha urtato la sensibilità di molti telespettatori, tra cuiCannavò, che non ha perso tempo per scagliarsi contro. Ma ecco tutto quello che é successo in queste ultime ore dentro e fuori la Casa di Cinecittà!e le sue frasi sui disturbi alimentari: scatta la polemicaè finito di nuovobufera in queste ultime ore. Dopo essere stato ripreso da Alfonso Signorini nell’ultima diretta del Gf Vip, per i modi in cui si ...

Advertising

mickyCREE : Alessandro: 'Vorrei che Sophie rispettasse la mia posizione' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… - CronacaSocial : GF Vip, Lulù Selassiè asfalta Alessandro e Sophie: 'Non parlate di Manuel. Lui non insulta le donna'????… - Laura06303485 : Lui e un morto di fica,ci prova con tutte fra poco anche con Katia.a fatto bene chi ha urlato da fuori ad Alessandr… - fainformazione : GF VIP, Barù su Jessica: 'Non posso dirle la verità' Durante una conversazione con Alessandro, Barù ha ammesso d… - fainfocultura : GF VIP, Barù su Jessica: 'Non posso dirle la verità' Durante una conversazione con Alessandro, Barù ha ammesso d… -