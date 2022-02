Galante | “Spalletti? Se il Napoli è in lotta per lo Scudetto è merito suo

Advertising

ilnapolionline : Galante: 'Spalletti ovunque va è protagonista indiscusso' - - AzzurriFanPhil : RT @tuttonapoli: Galante: 'Sabatini ha ragione, Spalletti è un genio. Ha sempre fatto bene' - tuttonapoli : Galante: 'Sabatini ha ragione, Spalletti è un genio. Ha sempre fatto bene' - sscalcionapoli1 : Galante: “Sabatini ha ragione, Spalletti è un genio. Ha sempre fatto bene” - MondoNapoli : Galante sicuro su Spalletti: 'Può andare ad allenare anche la Nazionale' - -

Ultime Notizie dalla rete : Galante Spalletti

A '1 Football Club', programma su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex giocatore dell'Inter, Fabio: Se in Serie A ora ci si arriva con più facilità oggi: Sulla mano diin questo Napoli: Sulla gara tra Napoli ed Inter: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Ultime notizie calcio Napoli - Fabio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb: Come giudica il lavoro dia Napoli? CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha parlato così di Luciano Spalletti ...Fabio Galante, ex difensore centrale di Napoli e Torino ... scegliere dei giovani per uno spareggio importante. Il Napoli di Spalletti? Luciano è un big assoluto, il Napoli quest'anno ha vinto la ...