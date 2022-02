Euphoria visto dalla generazione dei suoi protagonisti (Di giovedì 10 febbraio 2022) I ragazzi delle serie televisive degli anni Novanta avevano tutti un’aria trasognata e un senso della morale fortissimo: deragliavano sì, finivano nei guai ma poi, puntuale e inesorabile, arrivava la punizione, l’espiazione del peccato, la redenzione. In Euphoria non succede niente del genere. Diretto da Sam Levinson, questo prodotto targato HBO si inserisce in un filone narrativo statunitense e contemporaneo dove di salvezza non vi è neppure l’ombra. Cercando su Google, la parola Euphoria significa letteralmente “a feeling or state of intense excitement and happiness”. E in effetti, i personaggi di Euphoria abitano una realtà allucinata, tragica ma al tempo stesso vitale, estatica, dai tratti insospettabilmente ironici. Certo, descrivere i giovani non è un’impresa facile e nel tentativo di dire tutto si rischia di non aggiungere un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) I ragazzi delle serie televisive degli anni Novanta avevano tutti un’aria trasognata e un senso della morale fortissimo: deragliavano sì, finivano nei guai ma poi, puntuale e inesorabile, arrivava la punizione, l’espiazione del peccato, la redenzione. Innon succede niente del genere. Diretto da Sam Levinson, questo prodotto targato HBO si inserisce in un filone narrativo statunitense e contemporaneo dove di salvezza non vi è neppure l’ombra. Cercando su Google, la parolasignifica letteralmente “a feeling or state of intense excitement and happiness”. E in effetti, i personaggi diabitano una realtà allucinata, tragica ma al tempo stesso vitale, estatica, dai tratti insospettabilmente ironici. Certo, descrivere i giovani non è un’impresa facile e nel tentativo di dire tutto si rischia di non aggiungere un ...

hazxsun : madonna gli spoiler di euphoria DIO PORCO NON HO ANCORA VISTO LA PUNTATA - rxncore : ho finalmente visto l’ultimo episodio di euphoria e che dire se non arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità - _alemancia : @bhosonoconfusa mangiare gelato mentre recupero gli episodi di euphoria che non ho visto - noveellaa_ : @shadovafacha habré visto mucho euphoria pero lo veo bien jajsjsjsjjjsjs - FIELDOFTVLIPS : Il fatto che ho visto un TikTok dove dicono di volere Andrew Garfield in Euphoria e adesso non riesco a smettere di pensarci -

Ultime Notizie dalla rete : Euphoria visto il divano dei giusti/1 - ieri sera mi sono visto la quinta incredibile puntata di euphoria e... titane Il divano dei giusti 8 febbraio 2022 Marco Giusti per Dagospia Ieri sera mi sono rivisto 'Titane' di Julia Ducournau su Amazon Prime e la quinta incredibile puntata di 'Euphoria' con la Rue di Zendaya in astinenza e in fuga ...

Euphoria 2: Zendaya racconta l'esperienza dell'episodio 5 Nell' episodio 5 della seconda stagione di Euphoria Zendaya dà una grande prova attoriale, e anche la trama di questa stagione 2 entra nel vivo. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata non proseguite nella lettura o potreste incappare ...

«Euphoria» visto dalla generazione dei suoi protagonisti GQ Italia Euphoria visto dalla generazione dei suoi protagonisti In Euphoria non succede niente del genere ... volgari e trattano il sesso come lo vedono nei porno, le ragazze si sentono inadeguate e infelici e provano a stare al passo rispettando quegli stessi ...

“Euphoria”: la historia de cómo Hunter Schafer llegó a la serie sin ser actriz Hunter Schafer es Jules en “Euphoria” y actúa junto a Zendaya ... de que es posible que muchas de estas cosas no las hayan visto antes, y puedan hacer que se sientan incómodos, quiero ...

titane Il divano dei giusti 8 febbraio 2022 Marco Giusti per Dagospia Ieri sera mi sono rivisto 'Titane' di Julia Ducournau su Amazon Prime e la quinta incredibile puntata di '' con la Rue di Zendaya in astinenza e in fuga ...Nell' episodio 5 della seconda stagione diZendaya dà una grande prova attoriale, e anche la trama di questa stagione 2 entra nel vivo. Ovviamente, se non avete ancorala puntata non proseguite nella lettura o potreste incappare ...In Euphoria non succede niente del genere ... volgari e trattano il sesso come lo vedono nei porno, le ragazze si sentono inadeguate e infelici e provano a stare al passo rispettando quegli stessi ...Hunter Schafer es Jules en “Euphoria” y actúa junto a Zendaya ... de que es posible que muchas de estas cosas no las hayan visto antes, y puedan hacer que se sientan incómodos, quiero ...