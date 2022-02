E’ morta Donatella Raffai | storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) caption id="attachment 318554" align="alignright" width="150"/captionE'del programma di Tai 3 "Chi l'ha". E' la stessa redazione del programma ad annunciarlo su twitter: "Ci ha lasciato, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni".aveva 78 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. "Al marito e ai figli - si legge nel tweet - il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di 'Chi l'ha?'". "Non l'ho mai conosciuta di persona, ma è come se fosse stata la mia compagna di viaggio. Ho avuto l'onore di prendere il testimone da una grande ...

fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - SkyTG24 : Addio a #DonatellaRaffai, la conduttrice volto storico della trasmissione #chilhavisto

Raffai, la conduttrice e volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias), sempre sulla terza ...Malata da tempo, la notizia è stata diffusa dal marito. Domani i funerali Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...(Il Messaggero) Il cordoglio della redazione del programma e di Federica Sciarelli: "Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni". È ...