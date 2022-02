Donna trovata morta in casa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giallo a Sestu, in provincia di Cagliari. Unadi 37 anni è statain. Il corpo era in una pozza di sangue. Sul posto carabinieri e 118. Le informazioni sono frammentarie. Non si conoscono le cause del decesso...

Giallo a Sestu, una donna è stata trovata morta, in una pozza di sangue, nella propria abitazione in via Donizetti. Si indaga su un possibile omicidio. Sul posto i carabinieri e il 118. Notizia in aggiornamento.