Diffidati Atalanta-Fiorentina | giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale Coppa Italia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono alcunitra le fila delle due squadre prima di, match valido per i quarti di finale di2021/2022, ain. Nellanazionale si entra in diffida dopo la prima ammonizione rimediata e si vieneti alla seconda. In sostanza, tra ici sono gli ammoniti degli ottavi, che se verranno ammoniti anche ai quarti salteranno il prossimo impegno, che sia lao la prima dell’anno prossimo. Si tratta, nel dettaglio, del nerazzurro Teun Koopmeiners e dei viola Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan. SportFace.

Advertising

1987_Lorenza : RT @gobboisback: Oggi Gasperson ha fatto riposare Demiral e De Roon per la Juve perché diffidati, così hanno saltato la partita di oggi e l… - gobboisback : Oggi Gasperson ha fatto riposare Demiral e De Roon per la Juve perché diffidati, così hanno saltato la partita di o… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Atalanta-Cagliari, fuori i diffidati: Gasperini con la testa a… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaCagliari #Atalanta-Cagliari, fuori i diffidati: Gasperini con la testa alla Juventus… - MondoBN : JUVE-VERONA, Ci sono due diffidati -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Atalanta

SPORTFACE.IT

Chi passa il turno se la vedrà con la vincente del match trae Fiorentina (calcio d'inizio ...: Alex Sandro. SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Pegolo; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; ...Ci sono alcunitra le fila delle due squadre prima di- Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022 , a rischio squalifica in vista della semifinale. Nella coppa ...L’obiettivo è il rientro per la sfida contro l’Atalanta del 6 marzo che anticipa gli ottavi di Conference League. Al suo posto ci sarà quindi Kumbulla in un reparto che rischia di andare in emergenza ...I bianconeri di Max Allegri si giocheranno la possibilità di sfidare in semifinale di Coppa Italia la vincente di Atalanta-Fiorentina ...