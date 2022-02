Covid in Toscana: ancora 28 morti (16 uomini e 12 donne), oggi 10 febbraio. E 4.946 contagi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 28 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 10 febbraio 2022. Si tratta di 16 uomini ew 12 donne con età media di 84 anni (7 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Arezzo, 3 a Siena, 3 a Grosseto, 1 fuori Toscana). E sono 4.946 i nuovi contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 28 iper coronavirus, in102022. Si tratta di 16ew 12con età media di 84 anni (7 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Arezzo, 3 a Siena, 3 a Grosseto, 1 fuori). E sono 4.946 i nuoviL'articolo proviene da Firenze Post.

