Covid, in calo le terapie intensive (-28) e i ricoveri ordinari (-578). I DATI (Di giovedì 10 febbraio 2022) I pazienti in rianimazione sono 1.322, mentre quelli negli altri reparti sono 17.354. I positivi in 24 ore sono 75.862, su 683.715 tamponi. Il tasso di positività resta stabile all'11,1% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) I pazienti in rianimazione sono 1.322, mentre quelli negli altri reparti sono 17.354. I positivi in 24 ore sono 75.862, su 683.715 tamponi. Il tasso di positività resta stabile all'11,1%

