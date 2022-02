Conti rinnova con la Sampdoria: il comunicato UFFICIALE (Di giovedì 10 febbraio 2022) del club blucerchiato. Accordo fino al 2025 La Sampdoria ha finalmente ufficializzato il rinnovo di Andrea Conti. Il difensore, come anticipato ieri dalla redazione di sampnews24.com, ha siglato il nuovo contratto che lo legherà al club doriano fino al 2025. IL comunicato – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) del club blucerchiato. Accordo fino al 2025 Laha finalmente ufficializzato il rinnovo di Andrea. Il difensore, come anticipato ieri dalla redazione di sampnews24.com, ha siglato il nuovo contratto che lo legherà al club doriano fino al 2025. IL– «L’U.C.comunica di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24.

