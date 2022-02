Biathlon, Pechino 2022. La sprint femminile è una gara maledetta per l’Italia. Dorothea Wierer più forte del destino? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con l’arrivo del weekend, ai Giochi di Pechino 2022 torna in azione il Biathlon, che si appresta a vivere la quarta delle sue undici gare in programma. Venerdì 11 febbraio assisteremo alla sprint femminile, che assegnerà il suo IX titolo olimpico. Proprio come la 15 km, questo format è stato inserito nel panorama a Cinque cerchi sin dal momento in cui la manifestazione è stata aperta alle donne, ovvero da Albertville 1992. Sinora sono sette le biathlete capaci di laurearsi campionesse olimpiche. La sola in grado di ripetersi è stata la slovacca d’importazione Anastasiya Kuzmina, che peraltro ha primeggiato in due edizioni consecutive, come testimoniato dall’albo d’oro. 1992 – REZTSOVA Anfisa (CSI) 1994 – BEDARD Myriam (CAN) 1998 – KOUKLEVA Galina (RUS) 2002 – WILHELM Kati (GER) 2006 – BAVEREL-ROBERT ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con l’arrivo del weekend, ai Giochi ditorna in azione il, che si appresta a vivere la quarta delle sue undici gare in programma. Venerdì 11 febbraio assisteremo alla, che assegnerà il suo IX titolo olimpico. Proprio come la 15 km, questo format è stato inserito nel panorama a Cinque cerchi sin dal momento in cui la manifestazione è stata aperta alle donne, ovvero da Albertville 1992. Sinora sono sette le biathlete capaci di laurearsi campionesse olimpiche. La sola in grado di ripetersi è stata la slovacca d’importazione Anastasiya Kuzmina, che peraltro ha primeggiato in due edizioni consecutive, come testimoniato dall’albo d’oro. 1992 – REZTSOVA Anfisa (CSI) 1994 – BEDARD Myriam (CAN) 1998 – KOUKLEVA Galina (RUS) 2002 – WILHELM Kati (GER) 2006 – BAVEREL-ROBERT ...

