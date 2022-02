Volley | Vibo Valentia-Taranto in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per Tonno Callipo Calabria-Gioiella Prisma, recupero della prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione di coach Baldovin va a caccia di punti importanti per guadagnare posizioni e allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra parte della rete ci saranno i tarantini di coach Di Pinto, una delle squadre più in forma del momento che vuole il successo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 9 febbraio al PalaMaiata di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTO...