Traffico Roma del 09-02-2022 ore 15 | 30

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ma in trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale eintenso con rallentamenti e code tra la storta e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni il testo Ilanche sulla via Tiburtina code altezza Ponte Mammolo verso Tivoli disagi alper incidenti in via L’Aquila incrocio con via Ascoli Piceno e poi su via di Cervara lavori di potatura in viale Parioli il viale chiuso in fasce orarie 717 tra Piazza Santiago del Cile e via Gualtiero Castellini Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro C per problemi tecnici è chiusa la stazione di Torrenova verso Pantano in alternativa si può utilizzare la stazione giardinetti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per ...