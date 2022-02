Tennis, Juan Martin del Potro: “Me ne vado felice, devo pensare a vivere una vita normale” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La carriera agonistica di Juan Martin del Potro sembra giunta ad una conclusione, con il Tennista argentino che è uscito dal torneo ATP di Buenos Aires per mano del connazionale Federico Delbonis, vittorioso con il punteggio di 6-1, 6-3. Del Potro aveva annunciato in conferenza stampa di avere ancora forti dolori al ginocchio e che la sua apparizione nel torneo non era un ritorno, ma un addio (forse definitivo), proprio in virtù del prolungarsi dei guai fisici che lo hanno limitato per tutta la carriera. “Non ho più energie per continuare a combattere, il dolore al ginocchio è troppo forte, ora devo pensare a come guarire per poter avere una vita normale – ha detto il vincitore degli US Open 2009 -. Sono molto orgoglioso di quello che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La carriera agonistica didelsembra giunta ad una conclusione, con ilta argentino che è uscito dal torneo ATP di Buenos Aires per mano del connazionale Federico Delbonis, vittorioso con il punteggio di 6-1, 6-3. Delaveva annunciato in conferenza stampa di avere ancora forti dolori al ginocchio e che la sua apparizione nel torneo non era un ritorno, ma un addio (forse definitivo), proprio in virtù del prolungarsi dei guai fisici che lo hanno limitato per tutta la carriera. “Non ho più energie per continuare a combattere, il dolore al ginocchio è troppo forte, oraa come guarire per poter avere una– ha detto il vincitore degli US Open 2009 -. Sono molto orgoglioso di quello che ...

