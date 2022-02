Schianto in moto a Cavernago, addio a Roberto Erba: “Si faceva in quattro per gli altri” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pradalunga. Un grande appassionato di calcio e di montagna, una persona disponibile e piena di vita. Roberto Erba, 56 anni, è deceduto martedì poco prima delle 14 in un incidente stradale mentre stava andando a lavorare all’Accuma, azienda di automazione e robotica di Ghisalba. In sella a uno scooter 125, ha urtato una Fiat 600 ed ha battuto il capo contro il cofano dell’auto. Vani i tentativi di rianimarlo. Roberto era molto conosciuto in Valle Seriana: aveva giocato in diverse società di calcio provinciale, alla Falco Albino, a Gandino, a Selvino. Amava molto questo sport: appese le scarpette al chiodo, era diventato volontario all’Oratorio Calcio Pradalunga. “Tre anni fa mi hanno chiesto di fare il presidente, così ho alzato il telefono e l’ho chiamato. Gli ho detto: ‘Roby se vieni con me accetto, altrimenti gli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pradalunga. Un grande appassionato di calcio e di montagna, una persona disponibile e piena di vita., 56 anni, è deceduto martedì poco prima delle 14 in un incidente stradale mentre stava andando a lavorare all’Accuma, azienda di automazione e robotica di Ghisalba. In sella a uno scooter 125, ha urtato una Fiat 600 ed ha battuto il capo contro il cofano dell’auto. Vani i tentativi di rianimarlo.era molto conosciuto in Valle Seriana: aveva giocato in diverse società di calcio provinciale, alla Falco Albino, a Gandino, a Selvino. Amava molto questo sport: appese le scarpette al chiodo, era diventato volontario all’Oratorio Calcio Pradalunga. “Tre anni fa mi hanno chiesto di fare il presidente, così ho alzato il telefono e l’ho chiamato. Gli ho detto: ‘Roby se vieni con me accetto,menti gli ...

Advertising

infoitinterno : Incidente a Cavernago, morto un 56enne nello schianto tra un’auto e una moto - corrmezzogiorno : #Napoli Asse Mediano, schianto tra auto e moto: muore un finanziere di 56 anni - infoitinterno : Schianto tra auto e moto sulla Soncinese, morto un 56enne di Pradalunga - infoitinterno : Cavernago, violento schianto tra auto e moto: muore un uomo di 56 anni - paulolden1 : @Cartabellotta Se io mi schianto in moto e mi spacco la testa, vengo ricoverato in T.I. ma non ce la faccio, però a… -