"Salchow" non è una parolaccia. Cosa serve sapere per apprezzare il pattinaggio artistico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Qualche anno fa il Washington Post si raccomandò: "Spettatori occasionali di pattinaggio artistico, ripetete con me: 'Non si chiama sowcow scrofa'. Quel salto con il nome buffo non è un’ode agli animali da fattoria". Per cui, anche per noi principianti, è meglio cominciare dalle basi. Il salto si chiama "Salchow" e prende il nome dallo skater svedese di inizio secolo, Ulrich Salchow, uno dei più grandi pattinatori della sua epoca e l’uomo che quel salto lo ha ideato. Era l’inizio del secolo scorso, il pattinaggio fu inserito per la prima volta ai Giochi del 1908. Bisognerà aspettare il 1924 perché prenda una forma grandiosa, quando inventeranno le Olimpiadi invernali. Per la terza volta consecutiva, a Pechino 2022 il pattinaggio artistico ospiterà un evento individuale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Qualche anno fa il Washington Post si raccomandò: "Spettatori occasionali di, ripetete con me: 'Non si chiama sowcow scrofa'. Quel salto con il nome buffo non è un’ode agli animali da fattoria". Per cui, anche per noi principianti, è meglio cominciare dalle basi. Il salto si chiama "" e prende il nome dallo skater svedese di inizio secolo, Ulrich, uno dei più grandi pattinatori della sua epoca e l’uomo che quel salto lo ha ideato. Era l’inizio del secolo scorso, ilfu inserito per la prima volta ai Giochi del 1908. Bisognerà aspettare il 1924 perché prenda una forma grandiosa, quando inventeranno le Olimpiadi invernali. Per la terza volta consecutiva, a Pechino 2022 ilospiterà un evento individuale ...

