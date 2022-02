Sabrina Ghio incinta dopo tre aborti spontanei

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne èdi una bimba. Questa seconda gravidanza arrivaun anno turbolento e molto difficile, per aver affrontato tree un’importante operazionela diagnosi di Papilloma virus. L’annuncio della seconda gravidanzasul suo profilo Instagram aveva annunciato di esserelo scorso 22 gennaio. Quanto amore può contenere un cuore ? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle ...

Nel salotto di Silvia Toffanin questo weekend è stata ospite l'ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne,ha raccontato dell 'ultimo anno vissuto , contrassegnato da tre aborti spontanei e dalla scoperta dell'infezione da papilloma virus che l'ha costretta ad operarsi. Non è stato per nulla ...Intervista intensa e a tratti dolorosa quella che ha visto protagonistaa Verissimo . L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua storia, costellata di ostacoli, a Silvia Toffanin , lasciandosi andare in più frangenti alle lacrime. Oggiè ...Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, è di nuovo incinta. La gioia dopo il dolore di tre aborti e un'operazione per Papilloma virus.Sabrina Ghio ha raccontato a Verissimo del difficile anno vissuto e in particolar modo dei tre aborti subiti e dell'operazione a cui si è sottoposta. Oggi la ex ballerina di Amici è finalmente felice ...