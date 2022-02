Risparmiare sulle bollette con una App: ecco Switcho, semplice e molto efficiente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 2022 sarà l’anno dei rincari in bolletta, ma esistono realtà innovative – perlopiù start-up – nate negli ultimi tempi che vengono incontro ai clienti con proposte votate al risparmio. Tra queste come non menzionare Switcho, app nata proprio per farci Risparmiare e che conta oggi diversi iscritti in Italia. Switcho: l’app per gestire le spese – 08022022 www.computermagazine.itSi chiama Switcho ed è un gestore di luce e gas. No, non è il solito marketing telefonico, ma una validissima alternativa ai più conosciuti che, ogni anno, rincarano la dose con aumenti dei costi in bolletta più o meno dichiarati. Il 2022 è un anno cruciale per la gestione dei fornitori di luce e gas, e Switcho, start-up italiana al 100%, lo sa bene. La realtà – che conta ad oggi già più di 100 mila utenti in tutto il mondo – ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 2022 sarà l’anno dei rincari in bolletta, ma esistono realtà innovative – perlopiù start-up – nate negli ultimi tempi che vengono incontro ai clienti con proposte votate al risparmio. Tra queste come non menzionare, app nata proprio per farcie che conta oggi diversi iscritti in Italia.: l’app per gestire le spese – 08022022 www.computermagazine.itSi chiamaed è un gestore di luce e gas. No, non è il solito marketing telefonico, ma una validissima alternativa ai più conosciuti che, ogni anno, rincarano la dose con aumenti dei costi in bolletta più o meno dichiarati. Il 2022 è un anno cruciale per la gestione dei fornitori di luce e gas, e, start-up italiana al 100%, lo sa bene. La realtà – che conta ad oggi già più di 100 mila utenti in tutto il mondo – ...

Advertising

zazoomblog : Risparmiare sulle bollette con una App: ecco Switcho semplice e molto efficiente - #Risparmiare #sulle #bollette… - Borderline_24 : #Serre spente per risparmiare sulle bollette, l'allarme di #Coldiretti #Puglia: 'Rincaro insostenibile'… - nocchi_rita : RT @OverpartyC: Quando a San Valentino riesci a risparmiare sulle rose #jeru #forzabaru #gfvip - ArielTe1 : @jminne23 Già, hai ragione,fa sempre piacere risparmiare sulle bollette,qualche soldino in più in tasca fa piacere??… - eleonoraferro11 : RT @OverpartyC: Quando a San Valentino riesci a risparmiare sulle rose #jeru #forzabaru #gfvip -