Ranucci replica alle accuse della destra | ' Non ho minacciato nessuno ed è falso che a Report ci siano dossier'

Advertising

zazoomblog : Report Ruggieri: Da Ranucci minacce la replica: Falso vogliono sostituirmi - #Report #Ruggieri: #Ranucci #minacce - Paolameno : RT @angelo_falanga: più facile credere alla befana che a uno di FI - 2019libertas : RT @PaoloSantoni: Ma cosa significa esattamente Vigilanza Rai? Ma è possibile che l'azienda di informazione pubblica in Italia sia sotto ri… - PaoloSantoni : Ma cosa significa esattamente Vigilanza Rai? Ma è possibile che l'azienda di informazione pubblica in Italia sia so… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ranucci replica

Sigfridonon ci sta e all'attacco della destra che lo accusa di minacce e di dossieraggiocon nettezza. 'Io ho scritto a Ruggieri per dirgli che aveva fatto una cosa vergognosa. Che per gettare ...Poi ha letto una serie di messaggi arrivati il giorno dopo l'audizione da, che, dice Ruggeri, 'accusa me e Faraone di aver avuto un comportamento vergognoso e allude a una minaccia , ...(Adnkronos) – “Io sono contento di andare in Procura. Ma ci va in Procura anche chi ha diffuso dossier falsi su di me o lettere anonime? Questa la domanda.Il vice-direttore di Rai dà la sua versione dei fatti sulla vicenda dello scambio di messaggi infuocati con il parlamentare di Fi, Andrea Ruggieri, denunciata ieri in commissione di Vigilanza durante ...