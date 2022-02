Quirinale | Malpezzi Pd | ' positivo incontro capigruppo Senato su agenda Mattarella' 2

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Mi pare utile il fatto che si sia colto, del discorso si, la sollecitazione a pensare l'ultimo anno di legislatura come quello in cui le forze politiche possono disegnare, in Parlamento, un futuro più giusto per il Paese: stiamo cercando di vedere cosa si può fare in questo anno per dare l'idea che il sistema delle istituzioni italiane aiuta l'Italia a uscir meglio dalla pandemia e dalla crisi che ne è derivata. Ed èche la riunione deidiventi il luogo centrale di discussione e di scelta”, ha aggiunto il vice presidente del gruppo dem a palazzo Madama Alan Ferrari.

Nel Pd si confida che quanto sta accadendo in casa degli alleati non avrà impatto sul percorso della proposta avanzata dalle capogruppo Debora Serracchiani e Simonaagli altri partiti: l'...... Serracchiani e, ai Presidenti delle Camere, propongono una... Salvini è al governo ma ... docente della Luiss - Carli, Roma, Salvini: lavoro per una presidente donna Dopo la fumata ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Mi pare utile il fatto che si sia colto, del discorso si Mattarella, la sollecitazione a pensare l'ultimo anno di legislatura come quello in cui le forze politiche possono ...Le parole bellissime del Presidente Mattarella rappresentano un manifesto per tutti noi. La dignità della persona come punto di partenza per combattere le disuguaglianze - a partire dal mondo del lavo ...