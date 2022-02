Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto salva spesa made in Italy Obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente principale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: E’ stato Pubblicato in Gazzetta il decreto salva spesa made in Italy con l’Obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell’ingrediente principale, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi fino alla pasta. Lo rende noto la Coldiretti che ha fortemente sostenuto il provvedimento nel sottolineare che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.32 del 08-02-2022 il decreto Interministeriale sulla etichettatura di origine obbligatoria firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: E’ statoinilincon l’diinla, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi fino alla pasta. Lo rende noto la Coldiretti che ha fortemente sostenuto il provvedimento nel sottolineare che sullaSerie Generale n.32 del 08-02-2022 ilInterministeriale sullatura di origine obbligatoria firmato dal Ministroe Politiche Agricole Stefano ...

