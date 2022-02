Napoli-Inter, Bagni non ha dubbi: “La partita che decreterà la vincitrice dello scudetto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex calciatore Salvatore Bagni ha rilasciato un’Intervista a “Il Corriere dello Sport” in vista del big match Inter-Napoli, in programma sabato 12 febbraio: “A mio avviso chi vincerà questa partita sarà campione d’Italia. L’Inter scaverebbe un solco in caso di vittoria, complice la partita da recuperare. Il Napoli invece staccherebbe la rivale, obbligandola a giocare contro il Bologna senza certezze e con l’ansia di chi non può sbagliare. Per me il Napoli è sempre stata una squadra da scudetto, alla pari dell’Inter. Appena dietro il Milan, poi tutte le altre“. Bagni ha poi parlato in particolare di Luciano Spalletti, tecnico dei campani: “E’ stato chiaro e diretto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex calciatore Salvatoreha rilasciato un’vista a “Il CorriereSport” in vista del big match, in programma sabato 12 febbraio: “A mio avviso chi vincerà questasarà campione d’Italia. L’scaverebbe un solco in caso di vittoria, complice lada recuperare. Ilinvece staccherebbe la rivale, obbligandola a giocare contro il Bologna senza certezze e con l’ansia di chi non può sbagliare. Per me ilè sempre stata una squadra da, alla pari dell’. Appena dietro il Milan, poi tutte le altre“.ha poi parlato in particolare di Luciano Spalletti, tecnico dei campani: “E’ stato chiaro e diretto ...

