Matteo Renzi, chiesto il rinvio a giudizio sul finanziamento illecito alla Fondazione Open. L’ex premier denuncia i pm (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per L’ex premier e per Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi Leggi su corriere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze hailpere per Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi

Advertising

fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - Agenzia_Ansa : Open, la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio di Matteo Renzi e altri 10 indagati. Tra loro Maria Elena B… - fanpage : Ultim'ora La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e… - emidio_antonio : RT @AlbertoLela: Nota dell’ufficio stampa del senatore Matteo Renzi Nella giornata di oggi è stata fissata l’udienza preliminare per il pr… - sacchiflavio : RT @laura_ceruti: Come mai tutti oggi si scandalizzano che la magistratura intervenga sulla vita politica di un partito, guarda caso il M5S… -