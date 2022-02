“Le contaminazioni con alcool o caffè sono pericolose per i bambini?” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Buongiorno, sono il papà di un bambino di 11 mesi. Ho un dubbio. Io e la mia compagna mangiamo a tavola insieme con il bimbo. A volte capita che il bimbo (che è molto vivace), tocchi le nostre labbra dopo che abbiamo bevuto un po’ di vino/alcol o caffè e poi si metta le mani in bocca. A volte, giocando, tocca la tovaglia, i tovaglioli, i bicchieri (cerchiamo di stare attenti ma a volte sono un po’ sporchi di vino, caffè, ecc.) e ovviamente mette dopo le mani in bocca. sono comportamenti rischiosi? Sappiamo che alcol e caffè non vanno mai dati ai bambini e ci erano venuti dei dubbi. Grazie molte e buona giornata. Cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Buongiorno,il papà di un bambino di 11 mesi. Ho un dubbio. Io e la mia compagna mangiamo a tavola insieme con il bimbo. A volte capita che il bimbo (che è molto vivace), tocchi le nostre labbra dopo che abbiamo bevuto un po’ di vino/alcol oe poi si metta le mani in bocca. A volte, giocando, tocca la tovaglia, i tovaglioli, i bicchieri (cerchiamo di stare attenti ma a volteun po’ sporchi di vino,, ecc.) e ovviamente mette dopo le mani in bocca.comportamenti rischiosi? Sappiamo che alcol enon vanno mai dati aie ci erano venuti dei dubbi. Grazie molte e buona giornata. Cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

