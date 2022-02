Lazio, infortunio per il titolarissimo: Sarri perde pezzi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso da poco il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio: i rossoneri hanno dominato per l’intero match e hanno distrutto i biancocelesti per 4-0, grazie ai gol di Leao, Giroud e Kessiè, tornato da poco dall’esperienza in Coppa d’Africa. Gli uomini di Sarri, però, hanno perso un titolarissimo per infortunio. Ciro Immobile LazioLa Lazio perde Immobile: infortunio da valutare Lazio in ansia: si è infortunato alla caviglia Ciro Immobile, che nel tentativo di calciare il pallone ha colpito in pieno il ginocchio di Pierre Kalulu, difensore del Milan. Le condizioni dell’attaccante biancoceleste sono da valutare, anche in vista della sfida in programma il 27 febbraio contro il Napoli, all’Olimpico. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso da poco il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e: i rossoneri hanno dominato per l’intero match e hanno distrutto i biancocelesti per 4-0, grazie ai gol di Leao, Giroud e Kessiè, tornato da poco dall’esperienza in Coppa d’Africa. Gli uomini di, però, hanno perso unper. Ciro ImmobileLaImmobile:da valutarein ansia: si è infortunato alla caviglia Ciro Immobile, che nel tentativo di calciare il pallone ha colpito in pieno il ginocchio di Pierre Kalulu, difensore del Milan. Le condizioni dell’attaccante biancoceleste sono da valutare, anche in vista della sfida in programma il 27 febbraio contro il Napoli, all’Olimpico.

