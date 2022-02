Infortunati Cagliari, Pavoletti e Nandez lavorano a parte (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Cagliari è sceso in campo questa mattina e al pomeriggio per una doppia seduta di allenamento. La situazione degli Infortunati Il Cagliari attraverso il sito ufficiale ha pubblicato il consueto report dall’infermeria. Nandez e Ceter assenti da qualche settimana si sono allenati a parte in compagnia di Leonardo Pavoletti. Un loro eventuale recupero sarebbe importante in vista del match del Castellani contro l’Empoli. Fischio d’inizio fissato per le ore 15. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilè sceso in campo questa mattina e al pomeriggio per una doppia seduta di allenamento. La situazione degliIlattraverso il sito ufficiale ha pubblicato il consueto report dall’infermeria.e Ceter assenti da qualche settimana si sono allenati ain compagnia di Leonardo. Un loro eventuale recupero sarebbe importante in vista del match del Castellani contro l’Empoli. Fischio d’inizio fissato per le ore 15. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati Cagliari Calcio: Cagliari, il nuovo 'acquisto' è Pereiro ...Talento finora inespresso (con le eccezioni di Cagliari Parma dello scorso campionato e di Cagliari ... fuori per Covid, Pavoletti e Nandez, infortunati, e Keita, fresco campione d'Africa. E poi con l'...

Convocati Serie A: i giocatori scelti per la giornata di campionato ... infortunati e squalificati. 24 GIORNATA Si conclude lunedì 7 febbraio con il posticipo delle 20.45 ... Nella giornata di domenica lunch match che ha visto sorridere il Cagliari a Bergamo grazie a una ...

Serie A, Atalanta: stagione finita per Duvan Zapata: tutti i possibili sostituti L'emergenza infortuni non da tregua all'Atalanta. Duvan Zapata, che sembrava essere tornato in forma e in campo dopo un mese di assenza, ha subito una ricaduta nella gara dei nerazzurri contro il ...

