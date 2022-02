Imprenditore, cantante e ora inviato: quanto guadagna lo “stellato” Joe Bastianich ? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stasera ripartono su Italia Uno ‘Le Iene’ in una veste totalmente inedita. Alla conduzione, infatti, non troveremo più Nicola Savino accompagnato, ogni puntata, da una diversa compagna di viaggio e nemmeno la tanto rimpianta Alessia Marcuzzi, colonna portante dello show per tutti questi anni. Ma mentre per Teo Mammuccari si tratta di un volto ritrovato al timone del programma, fa il suo ingresso, accanto a Mammuccari, da nuova iena Belén Rodriguez. Ma non è la sola. Joe Bastianich, l’ex giudice di Masterchef Italia e Usa e detentore di due stelle Michelin, entra a far parte della grande famiglia de Le Iene in veste da inviato speciale. Il primo servizio però, non riguarda per nulla il suo primo amore, la cucina. In coppia con Gaston Zama, esplorerà il mondo delle cripto valute, argomento spinoso e contorto al momento, ma non mancherà ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stasera ripartono su Italia Uno ‘Le Iene’ in una veste totalmente inedita. Alla conduzione, infatti, non troveremo più Nicola Savino accompagnato, ogni puntata, da una diversa compagna di viaggio e nemmeno la tanto rimpianta Alessia Marcuzzi, colonna portante dello show per tutti questi anni. Ma mentre per Teo Mammuccari si tratta di un volto ritrovato al timone del programma, fa il suo ingresso, accanto a Mammuccari, da nuova iena Belén Rodriguez. Ma non è la sola. Joe, l’ex giudice di Masterchef Italia e Usa e detentore di due stelle Michelin, entra a far parte della grande famiglia de Le Iene in veste daspeciale. Il primo servizio però, non riguarda per nulla il suo primo amore, la cucina. In coppia con Gaston Zama, esplorerà il mondo delle cripto valute, argomento spinoso e contorto al momento, ma non mancherà ...

Joe Bastianich Iena per un giorno E' Joe Bastianich , il ristoratore, cantante, ex giudice di Master Chef Italia nonché imprenditore italo - americano, attivo nel settore della ristorazione e nella produzione di vino anche in Friuli, l'inviato speciale della puntata che ...

Imprenditore, cantante e ora inviato: quanto guadagna lo “stellato” Joe Bastianich ? Periodico Italiano Taylor Swift: la cantante diventa materia di studio all’università la lezione tratterà l’evoluzione di Swift come imprenditrice musicale creativa, l’eredità dei cantautori pop e country, i discorsi della giovinezza e dell’adolescenza e la politica della razza nella ...

