GF Vip, la mamma di Sophie torna ad attaccare Jessica, poi l’elogio a Soleil (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, è tornata a parlare di Jessica Selassiè. Nel corso di una recente intervista su Mio, la donna ha detto che non ha molto apprezzato il modo in cui la principessa si sta relazionando con sua figlia. Inoltre, la protagonista dell’intervista ha voluto spendere anche qualche parola molto generosa nei confronti di Soleil Sorge. Le parole della mamma di Sophie contro Jessica La mamma di Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto che c’è tra sua figlia e Jessica al Grande Fratello Vip. Da quando Alessandro Basciano è entrato in casa, l’amicizia tra le due protagoniste è stata messa a dura prova. Specie la principessa ha cominciato a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti,diCodegoni, èta a parlare diSelassiè. Nel corso di una recente intervista su Mio, la donna ha detto che non ha molto apprezzato il modo in cui la principessa si sta relazionando con sua figlia. Inoltre, la protagonista dell’intervista ha voluto spendere anche qualche parola molto generosa nei confronti diSorge. Le parole delladicontroLadiCodegoni ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto che c’è tra sua figlia eal Grande Fratello Vip. Da quando Alessandro Basciano è entrato in casa, l’amicizia tra le due protagoniste è stata messa a dura prova. Specie la principessa ha cominciato a ...

Advertising

federoncha7 : @PBPcalcio Sembra quei partecipanti del Grande Fratello vip che sono decenni che non li caga nemmeno mamma e papà - Vale_main890 : #gfvip Che degrado su questo hasthtag. Mamma mia. Secondo me è pieno di folli sociopatici. Ok un tweet ogni tanto,… - hyunjinikigai : @Heidy_VIP_ Che brutto mamma mia. Io da stanotte sto proprio di merda ma nonostante ciò il braccio mi fa male poco poco :( - Teeeemporaryfix : Non so come, ma la migliore amica di mia mamma è riuscita a prendermi un vip gold per Tiziano ferro a San siro - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Barù viene a sapere della morte della nonna e mamma di Costantino -