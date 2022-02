Eutanasia, dal premio Nobel Parisi a Vito Mancuso e Gherardo Colombo: i primi 101 nomi che chiedono di votare sì al referendum (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, la scrittrice Dacia Mariani, il teologo Vito Mancuso. C’è Don Ettore Cannavera, sacerdote cagliaritano. Chiara Rapaccini, scrittrice e compagna di Mario Monicelli. Numerosi magistrati, tra cui Gherardo Colombo, e scienziati, come Michele De Luca. Ma anche Carmen Carollo e Valeria Imbrogno, mamma e compagna di Fabiano Antoniani (dj Fabo), Mina Welby, moglie di Piergiorgio, Beppino Englaro, papà di Eluana. Tutti fra i primi 101 nomi che chiedono di poter votare sì al referendum sull’Eutanasia legale. Lo fa sapere l’Associazione Luca Coscioni con una nota: “Ricercatori, medici, magistrati, accademici, ma soprattutto persone, familiari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono ilper la fisica Giorgio, la scrittrice Dacia Mariani, il teologo. C’è Don Ettore Cannavera, sacerdote cagliaritano. Chiara Rapaccini, scrittrice e compagna di Mario Monicelli. Numerosi magistrati, tra cui, e scienziati, come Michele De Luca. Ma anche Carmen Carollo e Valeria Imbrogno, mamma e compagna di Fabiano Antoniani (dj Fabo), Mina Welby, moglie di Piergiorgio, Beppino Englaro, papà di Eluana. Tutti fra i101chedi potersì alsull’legale. Lo fa sapere l’Associazione Luca Coscioni con una nota: “Ricercatori, medici, magistrati, accademici, ma soprattutto persone, familiari, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Eutanasia, dal premio Nobel Parisi a Vito Mancuso e Gherardo Colombo: i primi 101 nomi che chiedono di votare sì al re… - fattoquotidiano : Eutanasia, dal premio Nobel Parisi a Vito Mancuso e Gherardo Colombo: i primi 101 nomi che chiedono di votare sì al… - LaPresse_news : Un intervento e una posizione ferma ribadita dal Pontefice quando in Parlamento riprende l’iter della proposta di l… - LeGir0ndin : #pillon fuori dal parlamento! Il più ignobile degli uomini non perde mai occasione per tacere! #9febbraio #eutanasia - ioscrivoperte : Eutanasia sarebbe: 'morte morbida', Ma tutto, come al solito si intorbida Allor che il Vatican sfuggir si veda Frol… -