Emma Marrone s’incazz* con il giornalista Davide Maggio Lui | “Con gambe importanti evitate calze a rete” Lei replica

Advertising

fanpage : Il #fantasanremo ha una vincitrice: Emma sbaraglia la concorrenza! #Sanremo2022 - _the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - fanpage : Emma Marrone e il gesto femminista sul palco di #Sanremo2022 - FQMagazineit : Emma Marrone s’incazz* con il giornalista Davide Maggio. Lui: “Con gambe importanti evitate calze a rete”. Lei repl… - swjftsbravi : RT @ongoinggaypanic: Le gambe di emma marrone nelle calze a rete semplicemente il motivo per cui ho guardato Sanremo ma cos'hanno gli uomin… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Botta e risposta social trae Davide Maggio, giornalista di TvBòlog. La cantante, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere ai ...risponde alle critiche sul suo fisico: "Basta tacere di fronte al body shaming" Finita la festa di Sanremo resta la scia di commenti ai suoi protagonisti. Manon ci sta, e in una story su Instagram replica a chi la critica per il suo abbigliamento sul palco di Barbara Rossetti S anremo 2022 è finito ma la sua eco è ancora vivissima nel web con ...Attaccata per aver scelto di indossare le calze a rete a Sanremo, Emma Marrone risponde con un video: "Ragazze, il vostro corpo è perfetto così com’è" ...Finita la festa di Sanremo resta la scia di commenti ai suoi protagonisti. Ma Emma Marrone non ci sta, e in una story su Instagram replica a chi la critica per il suo abbigliamento sul palco Sanremo ...