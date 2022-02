Emma Marrone contro il body shaming: “Ragazze, il vostro corpo è perfetto così”. E Laura Boldrini si complimenta con lei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta sui social tra la cantante salentina e il giornalista Davide Maggio, dopo il commento di quest’ultimo sulle sue gambe e sulla scelta di indossare le calze a rete Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta sui social tra la cantante salentina e il giornalista Davide Maggio, dopo il commento di quest’ultimo sulle sue gambe e sulla scelta di indossare le calze a rete

