Donnarumma alla Juventus: le cifre, non è un po' troppo?

Donnarumma, il prossimo anno, potrebbe tornare in Italia; sul portiere azzurro, infatti, è molto forte l'interesse della Juventus. La Juventus sembra intenzionata a voler cambiare portiere; per il prossimo anno, infatti, è pronta una super offerta al PSG e un contratto stellare al giocatore. Stiamo parlando, ovviamente, di Donnarumma.

La Juventus verso un cambio in porta? Sembra questa l'idea del club bianconero. Szczesny, dopo una prima parte di stagione con qualche alto e basso di troppo, è tornato ad essere il giocatore affidabile che tutti abbiamo sempre conosciuto.

L'eventuale uscita del polacco sarebbe giustificata con l'idea di prendere un portiere più giovane su cui costruire un nuovo progetto.

