Covid, a Fiumicino positivi in calo: il bollettino del 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fiumicino – “Per la prima volta dopo diverse settimane, il totale dei positivi in città è sceso sotto la soglia degli 800, anche se di poco”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Secondo il report della Asl Roma 3, ad oggi in città ci sono 792 persone positive al Covid-19 – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultima comunicazione data, abbiamo 74 nuovi casi (una media di 37 al giorno) e 109 guariti. L’età media, molto bassa, è di 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.96”. “La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (72%), ma in proporzione è alta anche la percentuale di Focene con l’8% – prosegue -. Subito dopo Parco Leonardo con il 5%”. “Ancora una volta, i numeri sono in linea con quelli regionali e nazionali e confermano la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– “Per la prima volta dopo diverse settimane, il totale deiin città è sceso sotto la soglia degli 800, anche se di poco”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di, Esterino Montino. “Secondo il report della Asl Roma 3, ad oggi in città ci sono 792 persone positive al-19 – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultima comunicazione data, abbiamo 74 nuovi casi (una media di 37 al giorno) e 109 guariti. L’età media, molto bassa, è di 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.96”. “La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e(72%), ma in proporzione è alta anche la percentuale di Focene con l’8% – prosegue -. Subito dopo Parco Leonardo con il 5%”. “Ancora una volta, i numeri sono in linea con quelli regionali e nazionali e confermano la ...

Advertising

R4ff00 : RT @DavPoggi: Matteo Bassetti a Tagadà, 'episodio sconcertante a Fiumicino'. Travolto il governo: Covid, come ci hanno rovinato la mente –… - DavPoggi : Matteo Bassetti a Tagadà, 'episodio sconcertante a Fiumicino'. Travolto il governo: Covid, come ci hanno rovinato l… - infoitinterno : Matteo Bassetti a Tagadà, 'episodio sconcertante a Fiumicino'. Travolto il governo: Covid, come ci hanno rovinato l… - zazoomblog : Episodio sconcertante a Fiumicino. Bassetti travolge il governo: Covid come ci hanno rovinato la mente - #Episodio… - ilfaroonline : Covid, a Fiumicino 127 nuovi casi e 143 guariti: il bollettino del 2 febbraio -