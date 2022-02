Coronavirus in Campania | ancora troppi decessi Calano i ricoveri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

È quanto previsto da un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ...di prorogare fino al 20 febbraio il lockdown introdotto per contenere la diffusione del...della Salute - regione per regione - su contagi da, ricoveri e morti. Mentre mancano due giorni allo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto, i numeri da Lombardia e, ...Sono 7.948 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 66.116 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 41 nuovi decessi, 22 ...Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fatta salva ...