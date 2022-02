Come nasce un’allergia: meccanismi, cause e sintomi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allergia, si dice spesso, è un errore del sistema immunitario che in qualche modo reagisce in maniera sbagliata e arriva a provocare disturbi nei confronti di sostanze che dovrebbero essere innocue. Cosa sono gli allergeni Queste sostanze si chiamano allergeni e hanno la capacità di stimolare l’organismo in persone predisposte a rispondere in maniere eccessiva allo stimolo per un fenomeno che la scienza chiama atopia. La predisposizione non implica la comparsa immediata dell’allergia e quindi i sintomi possono manifestarsi in adulti che magari prima non avevano avuto problemi. Cosa accade quando si diventa allergici Innanzitutto occorre che l’organismo entri in contatto con l’allergene e lo riconosca Come estraneo all’organismo. Questa sensibilizzazione è del tutto impercettibile. L’allergene allora entra nell’organismo e un antigene viene ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allergia, si dice spesso, è un errore del sistema immunitario che in qualche modo reagisce in maniera sbagliata e arriva a provocare disturbi nei confronti di sostanze che dovrebbero essere innocue. Cosa sono gli allergeni Queste sostanze si chiamano allergeni e hanno la capacità di stimolare l’organismo in persone predisposte a rispondere in maniere eccessiva allo stimolo per un fenomeno che la scienza chiama atopia. La predisposizione non implica la comparsa immediata dell’allergia e quindi ipossono manifestarsi in adulti che magari prima non avevano avuto problemi. Cosa accade quando si diventa allergici Innanzitutto occorre che l’organismo entri in contatto con l’allergene e lo riconoscaestraneo all’organismo. Questa sensibilizzazione è del tutto impercettibile. L’allergene allora entra nell’organismo e un antigene viene ...

Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - SaveChildrenIT : 'Un bambino non nasce con il razzismo nella testa, tutto dipende dall'educazione, a casa come a scuola...' Grazie… - Loredan23086243 : RT @simosim27051969: @Moonlightshad1 Stanno chiedendo a gran voce la testa di #Ranucci, non in senso fisico come in Arabia, metaforico. Una… - Moonlightshad1 : RT @simosim27051969: @Moonlightshad1 Stanno chiedendo a gran voce la testa di #Ranucci, non in senso fisico come in Arabia, metaforico. Una… - Lucaplace1 : @Milestemplaris Il problema nasce dalla mancanza di cinismo. Creare tanto e concretizzare poco tiene in partita gli… -