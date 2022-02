Classi in quarantena più che dimezzate in una settimana: sono 617 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si dimezza il numero delle Classi in quarantena in provincia di Bergamo: 617 in totale nella settimana compresa tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, rispetto alle 1.388 che si erano registrate nella precedente osservazione (24-30 gennaio). La maggior parte dei casi si riferisce sempre alla scuola primaria, con 217 Classi costrette all’isolamento, poi la secondaria di secondo grado con 150, la secondaria di primo grado con 131 e l’infanzia/nido con 119. Ciò ha comportato la messa in quarantena di 7.761 studenti e 265 operatori scolastici Nell’ultima settimana sono stati effettuati 33.515 tamponi diagnostici, a studenti e personale scolastico: da questi sono emersi 3.025 positivi. A livello regionale il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si dimezza il numero delleinin provincia di Bergamo: 617 in totale nellacompresa tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, rispetto alle 1.388 che si erano registrate nella precedente osservazione (24-30 gennaio). La maggior parte dei casi si riferisce sempre alla scuola primaria, con 217costrette all’isolamento, poi la secondaria di secondo grado con 150, la secondaria di primo grado con 131 e l’infanzia/nido con 119. Ciò ha comportato la messa indi 7.761 studenti e 265 operatori scolastici Nell’ultimastati effettuati 33.515 tamponi diagnostici, a studenti e personale scolastico: da questiemersi 3.025 positivi. A livello regionale il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le ...

