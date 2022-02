Cilento | muore Mauro Inverso | il commiato del Pd Camerota

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il Circolo didel Partito Democratico esprime “il più profondo cordoglio per la scomparsa di(foto in alto), già sindaco di Orria”. Così il: “Egli è stato un uomo ed un amministratore tenace, appassionato e colto. Ha profuso competenza ed impegno per il benessere e il progresso delle comunità. Egli è stato un interprete dell’impegno civile e politico nella sua accezione più nobile. Il nostro territorio perde un valido e degno rappresentante. Ai familiari giunga il più profondo cordoglio e Vicinanza. Ciao”. Sentimenti diffusi in tutta la provincia di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

