Caserta | decide di operarsi per dimagrire | donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico La famiglia denuncia

È finita in coma dopo essersi sottoposta a due interventi di bypass gastrico. E' quello che è successo ad Angela Iannotta, 28 anni, madre di due figli. Originaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, la donna è stata operata due volte in meno di un anno dallo stesso medico: la prima volta, circa nove mesi fa, in una clinica in Abruzzo, la seconda nel Casertano. Iannotta si era sottoposta agli interventi perché voleva perdere peso. Dopo la prima operazione le sue condizioni di salute sono cominciate a peggiorare, probabilmente a causa di un infezione che avrebbe colpito diversi organi vitali: prima si è manifestata la febbre, seguita da difficoltà respiratorie, problemi ...

